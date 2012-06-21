У Мінську оголосили вироки білоруським опозиціонерам, членам президії Координаційної ради Марії Колесниковій та Максиму Знаку. Їх засудили до 11 та 10 років колонії відповідно. Судовий процес над опозиціонерами проходив у закритому режимі. Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним. Ніхто з політв’язнів не визнав себе винним.

2 вересня обвинувачені зробили свою останню заяву. Свій виступ Марія Колесникова розпочала білоруською мовою, цитуючи уривок із твору письменника Альгерда Бахаревича, який було надіслано їй у листі білорусами на знак солідарності. Вона також висловила думку, що суд над нею та Максимом Знаком — історичний, незалежно від ухваленого рішення. Марію Колесникову рік тому викрали в центрі Мінська й силоміць посадили в мікроавтобус. Наступного дня стало відомо, що її разом з ще двома опозиціонерами спробували видворити в Україну. Але Колесникова, щоб уникнути цього, порвала на кордоні свій паспорт. Згодом стосовно неї, Максима Знака та ще кількох членів Координаційної ради відкрили кримінальні справи за підозрою у створенні екстремістського формування і керівництві ним, фінансуванні його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

У Євросоюзі засудили вирок білоруським опозиціонерам. Таку заяву під час чергового брифінгу в Єврокомісії зробив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано. За його словами, режим у Мінську й далі кричуще порушує права людини й основоположні свободи білоруського народу. ЄС також повторив свою вимогу негайно й безумовно звільнити всіх політв’язнів у Білорусі, включно з Колесниковою і Знаком, журналістів та всіх людей, що потрапили за ґрати «за реалізацію своїх прав». Він додав, що ЄС продовжить зусилля для притягнення до відповідальності причетних до репресій у Білорусі.

Минулого тижня в Раді Європи оголосили, що ім’я Марії Колесникової внесено до переліку кандидатів на отримання премії імені Вацлава Гавела, яку буде вручено наприкінці вересня під час осінньої сесії ПАРЄ.

Премію імені Вацлава Гавела було започатковано 2013 року, вона становить 60 тисяч євро. Торік Марію Колесникову разом зі Світланою Тихановською та Світланою Алексієвич було нагороджено премією Європарламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.