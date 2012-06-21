Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Британський мільярдер Річард Бренсон в ефірі телеканалу CNN прокоментував космічну гонку з американським мільярдером і засновником Amazon Джефом Безосом.

«Я був би дуже радий побачити його [Безоса] політ, я думаю, ми обидва бажаємо один одному тільки хороше. Абсолютно неважливо, що я стартую на кілька днів раніше », – заявив Бренсон.

Раніше Річард Бренсон заявив, що 11 липня вирушить у суборбітальний політ на космічному кораблі Unity-22, створеному в його компанії Virgin Galactic.

У складі екіпажу з шести осіб, крім самого 70-річного Річарда Бренсона, увійшли пілоти Дейв Макей і Майкл Мазуччо, випробувач Сіріша Бендла, бортінженер Колін Беннетт і начальник випробувань Бет Мозес.

Найближчий конкурент Бренсона в космічній гонці, американський мільярдер Джефф Безос планує відправиться в космос зі своїм братом Марком і 82-річною випускницею жіночого американського загону астронавтів Уоллі Фанк тільки 20 липня.