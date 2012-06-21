Фотограф-аматор Рісто Маттіла був серед тих, хто сфотографував «крижані яйця» на острові Хайлуото в Ботнічній затоці між Фінляндією і Швецією.
Експерти кажуть, що це явище викликане рідкісним процесом, при якому невеликі шматочки льоду котяться вітром і обливаються водою при мінусовій температурі.
Рісто Маттіла розповів Бі-бі-сі, що ніколи раніше не бачив нічого подібного.
«Я був зі своєю дружиною на пляжі Марьяніємі. Погода була сонячна, близько –1C (30F), і був досить вітряний день», – сказав він BBC.
«Там ми знайшли це дивовижне явище. Там був сніг і «крижані яйця» уздовж пляжу біля ватерлінії».
Деякі з крижаних утворень були розміром з куряче яйце, інші – майже такими ж великими, як футбольні м'ячі. Як виникають ці дивні утворення?
Пояснення надали різні експерти, які досліджують погоду. За словами Джуні Вайніо з Фінського метеорологічного інституту (FMI), для утворення таких яєць необхідно дотримуватися певних метеорологічних умов. Вода і повітря повинні мати температуру близько точки замерзання.
Для появи яєць необхідні додаткові умови: невеликий пляж і сильний вітер. Це впливає на хвильові руху, які не повинні бути занадто сильними і не дуже слабкими. Коли невеликий шар льоду утворюється навколо гальки або вимитого шматка дерева, він може збільшуватися і збільшуватися рівномірно завдяки плавним рухам на краю хвиль: нові шари води завжди замерзають.
Британський експерт з погоди підозрює, що кулі сформовані як фрагменти більших шарів льоду, які потім подрібнюються прибоями і шліфуються піском.
Подібні крижані явища спостерігалися і в інших місцях. Два роки тому мешканці Росії виявили круглі крижані кулі. Їх побачили біля села Ніда на північному заході Сибіру на узбережжі. Також такі кулі були виявлені на озері Мічиган під Чикаго.
Але феномен крижаних яєць дуже рідкісний, кажуть метеорологи. Крім того, вони дуже швидко зникають. Маттіле і його дружині дуже пощастило.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»