Тіла двох китів вилучили з-під днища австралійського есмінця, який зайшов у порт міста Сан-Дієго у Каліфорнії, головного порту Тихоокеанського флоту ВМС США. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Королівських ВМС Австралії.

«Військово-морський флот серйозно ставиться до безпеки морських ссавців і засмучений цим інцидентом», — йдеться в заяві. Представники військово-морських сил Австралії та США спільно з американською Службою морського рибальства (NOАA) проводять розслідування.

Мертві кити належать до виду фінвалів. Це другий за величиною вид китів у світі. Більші, ніж фінвали, тільки сині кити. Один із загиблих ссавців був завдовжки понад 20 метрів, другий — майже вісім.

Кити-фінвали перебувають під загрозою зникнення. Біля західного узбережжя США їх налічують трохи більш як 3 тисячі.

«Колись китам загрожували мисливці, тепер найбільшу загрозу для них становить зіткнення з кораблем», — йдеться в інформаційному бюлетені NOАA.

За словами колишнього капітана ВМС Карла Шустера, зіткнення китів з військово-морськими суднами трапляється дуже рідко.

«Кити можуть чути кораблі на відстані багатьох миль і зазвичай уникають кораблів, які використовують середньочастотні й низькочастотні гідролокатори, бо це заважає їхньому слуху», — розповідає Карл Шустер. За його словами, низькочастотний гідролокатор може ввести в оману китів на мілководді, але HMAS Sydney обладнано високочастотним гідролокатором. Однак у звіті NOAA йдеться, що зіткнення китів з військовими суднами може трапитися тоді, коли кити годуються чи мігрують у прибережних водах, особливо на пожвавлених судноплавних маршрутах — таких, як біля берегів Південної Каліфорнії.