Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна стала першою країною в світі за обсягами використання криптовалют. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Фахівці міністерства вважають, що наша країна має такі високі показники бо кількість людей, які є розробниками блокчейн, в Україні найвища в світі. Також люди в нашій країні мають дуже високий ступінь цифрової грамотності, приміром, Україна входить у п’ятірку лідерів у світі за обсягами безготівкових платежів.
В Україні чимало підприємців займаються використанням віртуальних активів для своїх розрахунків. Також цікавою є думка, що саме фактична відсутність в Україні розвиненого фондового ринку та обмеження до виходу капіталів у світі, спонукало бізнес шукати якісь альтернативні шляхи. Тому було віддано перевагу використанню різних криптовалют.
Проте, як зазначають фахівці, попри розвиток ринку криптовалют в Україні, він все ще залишається фактично «сірим», тобто напівлегальним. А це є запорукою виникнення різних ризиків, як для самих бізнесменів, так і для держави.