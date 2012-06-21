Глибоководна нафтова і газова промисловість має величезну і дорогу інфраструктуру, яку необхідно обслуговувати. Свердловини, тисячі кілометрів трубопроводів та інше обладнання слід встановити, перевірити й відремонтувати. Науковці розробляють проєкти підводних безпілотників і роботів, які зможуть зробити цю роботу якісно, безпечно й недорого.

Серед цих розробок Елуме — шестиметровий робот, схожий на змію, обладнаний датчиками й камерами з обох боків. Його можна зберігати на докстанції на глибині до 500 метрів протягом шести місяців, не піднімаючи на поверхню. Цей самохідний робот може проїхати до 20 кілометрів без заряджання, повідомляє CNN.

Роботи з технічного обслуговування багатьох глибоководних свердловин і систем трубопроводів вже виконують безпілотники. Але їх зазвичай треба транспортувати до офшорної ділянки на безекіпажному кораблі, а потім керувати ними на відстані з борту надводного судна. Це може коштувати до 100 тисяч доларів на день. Компанія Eelume Subsea Intervention, яка розробила робота-змію, розташована у норвезькому місті Тронхеймі. Керівник відділу технологій Пол Лілебек вважає однією з істотних переваг винаходу компанії те, що робот може тривалий час перебувати на глибині, отже його можна будь-якої миті залучити до виконання необхідних завдань зменшуючи потребу в дорогих надводних суднах. Елуме може працювати автономно, виконуючи завдання, які надсилають йому з диспетчерської на суші, і передавати на поверхню відеодані. Його змієподібний дизайн дає змогу працювати в обмежених просторах, а здатність вигинатися — закріпитися на одному місці навіть в умовах сильних підводних течій.