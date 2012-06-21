Зручне розташування, гарні краєвиди, чиста водойма, смачна їжа, приємне та корисне дозвілля — це все гармонійно поєдналося у літньому наметовому таборі сімейного розвитку для учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин. Розмістили його вінничани поблизу села Петрик неподалік Вінниці. Нині в першій табірній зміні відпочивають 5 сімей учасників АТО: загалом 15 осіб, з яких 7 дітей. Найменшому — лише 2,5 року. Упродовж липня відбудуться чотири табірні зміни.
Принагідно зауважимо, що пілотний проект було започатковано минулого літа за ініціативи учасника антитерористичної операції Леоніда Гуменного та за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрацій. Нестандартний підхід до реабілітації, коли сім’я перебуває разом, отримав багато схвальних відгуків від учасників АТО та їх родин. Тому цього року він набув продовження. Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій в області допомогло з наметами. Підтримку надали власники бази відпочинку «Рибаче», на території якої перебуває табір. Волонтери допомогли з будівництвом наметового містечка, а також забезпечили проїзд учасників з обласного центру.
Доброзичлива атмосфера на території табору сприяє діалогові і порозумінню між членами сім’ї, відчуттю довіри, підтримки та відкритої комунікації. Це поєднується зі змістовним і цікавим відпочинком. Зокрема, зі спортивно-розважальними заходами, навчанням віндсерфінгу, SUP-бордингу тощо. Водночас кожен має змогу організовувати свій день залежно від власних вподобань. Передбачена і робота психологів у форматі групової терапії та індивідуальних консультацій. Для дітей проводять командні ігри, майстер-класи та квести. «На реалізацію проекту «Літній наметовий табір сімейного розвитку для учасників антитерористичної операції та їх сімей» з обласного бюджету передбачено 199 тисяч гривень. До реалізації проекту долучаються громадські організації, волонтери і небайдужі громадяни», — зазначила директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна.