Міжнародна космічна станція може зазнати непоправних проблем у роботі через застаріле обладнання та зношені матеріали. Про це застерегла російська космічна компанія «Енергія» — провідний розробник російського сегменту МКС, який складається із п’яти модулів. Як заявив головний інженер «Енергії» Володимир Соловйов, щонайменше 80% бортових систем на російському сегменті МКС працюють довше терміну придатності. У сегменті виявлено невеличкі тріщини, які з часом можуть збільшитися, повідомляє ВВС.

МКС було побудовано 1998 року за спільним проєктом РФ, США, Канади, Японії та кількох країн Європи. Її розраховано на 15 років служби. Торік Володимир Соловйов застерігав, що значна частина обладнання на станції застаріла і його необхідно замінити. На російському вантажному модулі «Заря» виявлено поверхневі тріщини. Цей модуль запустили 1998 року, він один з найстаріших на МКС. Нині його використовують переважно як склад. Старіння металу на станції може призвести до катастрофи, а втома конструкцій означає, що МКС не зможе працювати після 2030-го.

Російська космічна програма за останні роки потерпає від бюджетних скорочень і корупційних скандалів, що вплинуло на підтримання стану МКС. У липні цього року під час стикування російського лабораторного модуля «Наука» без попередження увімкнулися реактивні двигуни, що призвело до хаотичного обертання та дестабілізації МКС. 2019 року в російському модулі «Звезда», в якому розташовано житлові приміщення членів екіпажу МКС, кілька разів траплявся витік повітря.