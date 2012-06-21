Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі несподіваний товар вирішив нелегально «перекинути» через українсько-російський кордон 27-річний житель Росії. Днями поблизу населеного пункту Попівка Великописарівського району на Сумщині його затримали представники Сумського прикордонного загону із 9-ма мішками тютюнової суміші загальною вагою майже 90 кілограмів.
Зараз правоохоронці з’ясовують, кого хотів «обкурити» контрабандист. А тим часом вантаж передано митниці, на порушника чекає адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону та переміщення товару.