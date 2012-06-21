У Массачусетському технологічному інституті розробили дешевий спосіб підсилити сигнал бездротового інтернету.
«Розумна поверхня» під назвою RFocus – це масив з 3000 мініатюрних антен, який можна закріпити на стіні або звичайній дошці. По суті, ця поверхня працює як підсилювач сигналу. Вона приймає Wi-Fi від маршрутизатора і передає його на інші пристрої.
Це виходить дешевий і простий спосіб посилення сигналу Wi-Fi або 5G. У першому тестуванні «розумна поверхню» змогла посилити сигнал в 10 разів і збільшити пропускну здатність мережі в два рази, повідомляє Engadget.
На відміну від звичайних ретрансляторів Wi-Fi і mesh-систем, ця «розумна поверхню» не тільки збільшує площу покриття бездротового інтернету, а саме підсилює сигнал – це працює з будь-якою мережею і не вимагає додаткових налаштувань. Це готове рішення, яке можна розмістити в будь-якому місці.
«Розумна поверхня» універсальна і дешева – одна антена коштує кілька центів. І з таких антен можна збирати підсилювач Wi-Fi будь-якої форми і масштабувати систему, додаючи нові модулі.
Потенційно такі антени можна встановлювати у вигляді спеціальних шпалер, які не вимагають додаткової проводки. Подібні «розумні поверхні» можуть допомогти виробникам смартфонів – можна ставити менш потужні антени, щоб економити заряд акумулятора.
Автори винаходу з MIT поки не говорять про те, коли подібні «розумні поверхні» з'являться у відкритому продажі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»