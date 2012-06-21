Відомо, що смартфон Galaxy A80 південнокорейського гіганта Samsung вийшов на китайський ринок лише в одній модифікації на 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ внутрішньої. Однак стало відомо, що компанія готує нову, більш топову версію пристрою.
Так, оновлена модель отримає збільшений обсяг внутрішньої пам'яті, а саме 256 ГБ. Що стосується інших технічних характеристик, то вони залишилися незмінними. Смартфон працює на базі Snapdragon 730G, має 6,7 дюймовий Super AMOLED екран і 48 Мп камеру. Також, пристрій оснащений підекранним сканером відбитків пальців. За словами джерела, нова модель Galaxy A80 вже пройшла сертифікацію.
Відзначається, що пристрій однозначно е продаватиметься на китайському ринку, проте інформація про те, чи вийде новинка на ринки інших країн – не розголошується.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»