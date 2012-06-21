Інформація про розробку подібного пристрою з’являлася в мережі ще три роки тому. Вперше ноутбук був представлений в концептуальному ролику на виставці SID 2021 навесні цього року.

Про те, що компанія Samsung готується до випуску портативного комп’ютера Galaxy Book Fold 17, оснащеного гнучким екраном, повідомив в своєму Twitter відомий інсайдер Ice Universe, на рахунку якого велика кількість підтверджених згодом витоків, що стосуються технологій Samsung. Не виключено, що в реальності ноутбук відрізнятиметься від версії, показаної на виставці. У ролику було показано пристрій з вузькими рамками по периметру 17-дюймового дисплея, а також підекранну камеру.

За даними іншого відомого в технологічних колах інсайдера Front Tron, дебют ноутбука Galaxy Book Fold 17 з гнучким екраном може відбутися в першій половині наступного року. Не виключено, що Samsung може представити гаджет разом з флагманським смартфоном Galaxy S22 або відкласти прем’єру до Mobile Wordl Congress, який пройде в кінці лютого на початку березня.

В Samsung раніше натякали на те, що йде робота над ноутбуком з новим форм-фактором. Також в кінці серпня були продемонстровані рендери пристрою під назвою Flex Note, яке має складаний корпус і OLED-екран.