У 2021 року ноутбуків, оснащених OLED-дисплеями, на ринку може стати більше завдяки Samsung Display. Про це повідомляє TheElec з посиланням на аналітичний звіт.

Підрозділ південнокорейського технологічного гіганта має намір розширити виробництво екранів на органічних світлодіодах для лептопів. Для цього в Samsung розширять виробництво панелей, використовуючи вже існуючі потужності. Зокрема, компанія перепрофільовує фабрику в Асані, де до цього створювалися рідкокристалічні дисплеї.

Очікується, що в 2021 році Samsung поставить на ринок майже два мільйони OLED-екранів для ноутбуків, тоді як минулого року вдалося поставити лише 800 тисяч підкладок. Але поки що такі лептопи з подібними дисплеями вважаються дорогою екзотикою.

Нагадаємо, що OLED – це світлодіоди, які виготовляються з органічних елементів. Вони світяться, коли через них проходить електричний струм. Органічні світлодіоди дуже маленькі і гнучкі. З них роблять дисплеї, в яких кожен піксель світиться окремо.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»