Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Скоро життя у селах, що входять у Коломацьку об’єднану територіальну громаду Полтавського району Полтавської області мало чим відрізнятиметься від міського. Завдяки децентралізації там уже ремонтують місцеві дороги, заклади освіти, будинки культури. А віднедавна у селах Коломацьке, Дудникове, Степанівка, Василівка стали проводити й інтернет-мережу, яка у недалекому майбутньому охопить і село Мале Ладижине.
Як розповів лідер Коломацької громади Євген Почечун, до інтернет-мережі спочатку підключать Степанівську і Василівську школи. Після цього жителі територіальної громади теж зможуть під’єднатися й користуватися дротовим швидкісним інтернетом.
Ще кілька років тому у тамтешніх селах про таке могли тільки мріяти. Наблизити мрію до реального життя громаді допомагають місцеві фермерські господарства.