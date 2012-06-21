Невідому науці істоту вбив у своєму дворі житель села Іванівка Полтавської області. За його словами, на нього накинувся звір з тілом невеликого копитного і головою лисиці, що ховався за дровами.
Дивну тварину помітили собаки і підняли гавкіт, сам же господар подумав, що за дровами ховається лисиця.
«Спочатку я подумав, що це лисиця. Почав виганяти її зі схованки, раптом вискочила незрозуміла істота», – розповів чоловік.
Злякавшись невідомої тварини, він почав бити її по голові палицею, в результаті чого тварина загинула.
Односельці вважають, що мова йде про знамениту чупакабру, що висмоктує кров у інших тварин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»