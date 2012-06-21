У межах робочого турне країнами Східної Європи в Україні побувала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. До нас вони завітали, щоб підтвердити прихильність своїм партнерам.

З представниками Конгресу зустрівся Президент Володимир Зеленський. З американського боку були присутні сенатори Жінн Шахін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі, їхні радники й тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Для нас ця зустріч дуже важлива, бо вона вкотре підтверджує: США — наш стратегічний партнер. Особливо зараз, у дуже напружений ескалацією з боку Росії час», — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія лише на словах декларує відведення армії та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових. На лінії розмежування нині функціонує всього один новий контрольний пункт в’їзду/виїзду, решта так і не запрацювала через небажання бойовиків.

Під час зустрічі відбулося відеоувімкнення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак із населеного пункту Оріхове на Луганщині розповів про загальну ситуацію в районі ООС і на окремих ділянках відповідальності наших підрозділів.

Керівництво РФ продовжує реалізацію планів щодо агресії проти України. Угруповання збройних сил Росії зосереджено в прикордонних з Україною районах. Нехтуючи домовленостями ТКГ щодо припинення вогню, противник продовжує здійснювати обстріли українських позицій. Найбільша активність спостерігається на Маріупольському, Авдіївському й Торецькому напрямках.

Активно працюють снайпери, які прибувають з РФ. Загалом від початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами, внаслідок чого загинуло 23 та отримали поранення 12 українських військовослужбовців.

Керівник української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Сергій Салкуцан під час включення з міста Часів Яр Донецької області доповів про поточний стан безпекової складової та про випадки порушення режиму припинення вогню.

Президент подякував сенаторам за підтримку України й за допомогу в забезпеченні територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Він також наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо Російської Федерації, допоки та не припинить агресію.

Жінн Шахін зауважила, що завдяки наданій інформації сенатори чітко розуміють, що відбувається на Донбасі, вони також отримали дані про концентрацію російських військ біля кордонів України.

«Ми маємо надіслати дуже сильний сигнал Росії, що вона повинна відвести всіх своїх військових від кордонів з Україною», — наголосила вона.

Обговорили сторони і протидію реалізації проєкту «Північний потік-2». «Це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста — не давати зброю ворогу», — наголосив Володимир Зеленський.

Розуміння всіх можливих загроз особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. І Україна готова надати американській стороні повну інформацію із цього питання.

Серед загроз, які можуть посилити позиції Росії в Європі, Президент назвав ненадання Україні чіткого сигналу й конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що під час саміту «Кримської платформи» США буде представлено на найвищому рівні.

Розповів він і про реформи, які реалізують в Україні, зокрема про завершення земельної реформи. Триває реформування СБУ — вже проголосований у першому читанні відповідний законопроєкт. Також в першому читанні ухвалено важливий проєкт закону щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя. Завершено розробку законопроєкту, який має усунути вплив олігархів на управління державою.

Створено й Центр протидії дезінформації, і на переконання Президента, залучення американських фахівців могло б відчутно допомогти у роботі цієї структури.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»