17 листопада Міністр фінансів України Сергій Марченко та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца взяли участь у щорічній конференції Групи BNP Paribas Global Markets Conference 2022 у Лондоні, Великобританія. Серед учасників заходу – провідні інвестори, економісти та керівники міжнародних компаній. Про це повідомляє Урядовий портал.

Конференція присвячена обговоренню глобальної політики й економіки, інвестицій, фінансів сталого розвитку та цифрової трансформації.

Під час участі у дискусії Сергій Марченко розповів про економічну ситуацію в країні до повномасштабної війни, катастрофічний вплив вторгнення рф на фінансову систему як України, так і всього світу, а також про потреби України у фінансовій підтримці для якнайшвидшого звільнення територій та перемоги над агресором.

Міністр фінансів висловив подяку міжнародній спільності за активну допомогу з перших днів незаконного вторгнення рф на територію України.

«За 9 місяців війни ми отримали вагому підтримку від міжнародних фінансових організацій та більшості цивілізованих країн. Це – пряма бюджетна допомога, лобіювання українських інтересів на міжнародній арені, фінансування швидкого відновлення, готовність долучитися до повоєнного відновлення та санкційний тиск на росію. Проте навіть цих безпрецедентних заходів виявилося недостатньо для того, щоб зупинити агресивну війну проти нашої держави», — зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів України зауважив, що потреба у фінансовій підтримці зберігається для покриття дефіциту бюджету у 2023 році у розмірі 38 млрд доларів США.

«Ціна війни рф для України та всього світу величезна. Уповільнення глобального розвитку, рецесія, фінансова нестабільність, енергетична криза, рекордна інфляція, ризики продовольчої безпеки. І єдиним практичним рішенням для вирішення всіх цих проблем є прискорення фінансової та військової підтримки України. Мова йде про десятки мільярдів доларів, що у рази менше, ніж втрати глобальної економіки від тривалої війни рф. Для України ці кошти – це в першу чергу забезпечення пріоритетних видатків, таких як виплати зарплат, соціальний захист. Спрямування цих коштів легко перевірити, оскільки вони пов'язані з конкретними особами», — сказав Сергій Марченко.

Міністр фінансів зауважив, що світ має зрозуміти, що надання Україні мільярдів доларів підтримки – це не благодійність, а питання самозбереження для кожної з країн.

Сергій Марченко закликав міжнародну спільноту об’єднати зусилля для підтримки України, щоб зупинити росію, дії якої спрямовані не тільки проти України, а проти всього цивілізованого світу.

Також Міністр зазначив, що фінансових заходів, вжитих проти росії, недостатньо. Незважаючи на вже впроваджені санкції та призупинення діяльності в рф сотні міжнародних бізнесів, російська економіка не постраждала настільки, як того заслуговує країна-агресор. Саме тому Міністр фінансів наголосив на необхідності впровадження додаткових санкцій та припинення співпраці світових фінансових інституцій з державою-терористом, ізолювавши рф від участі у глобальних економічних питаннях.