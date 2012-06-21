Вінницька обласна влада предметно перейнялася диверсифікацією економічного укладу області. Плани з розвитку промисловості дуже амбітні. Справді, хто нині повірить, що через три роки в обласному центрі бракуватиме робочих рук, щоб забезпечити потребу промислових підприємств у працівниках? Напрацювання свідчать, що перспектива реальна.
Укладено довгоочікувану угоду з американською компанією Delphi Automotive PLC, що дасть змогу у Вінниці на базі 45-го експериментального заводу створити 2,5 тисячі робочих місць до кінця 2018 року. Служба зайнятості вже оголосила набір працівників.
«З вересня найматимемо 500 осіб. Нам вдалося під час перемовин вийти на задекларовану середньомісячну заробітну плату в межах 7,5 тисячі гривень. Це істотно підніме конкурентність на обласному ринку праці й позитивно позначиться на формуванні місцевих бюджетів, соціальної захищеності краян», — повідомив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Керівництво облдержадміністрації бачить реалізацію цього проекту і крізь призму соціальної справедливості. Вінниччина добре відома як область аграрна, що має потужну переробну галузь. Зокрема, вінничани найбільше в країні виробляють зерна, молока, цукру, плодоягідної продукції тощо. Але в сільській місцевості з об’єктивних причин кількість робочих місць зменшується, люди змушені виїжджати на заробітки.
«Нам дуже важливо дати людям змогу заробляти тут, жити в сім’ї, виховувати дітей. Зрозуміло, що це справа не одного дня, але в нас амбітні плани. Ми хочемо реалізувати стратегію з диверсифікації економічного укладу області, відійти від аграрного сектору і харчової промисловості, яка домінує у структурі, і робимо акцент на машинобудуванні, хімічній і нафтохімічній промисловості тощо», — зазначив керівник області.
Вінничани започаткували перспективну співпрацю не лише з компанією Delphi. Триває робота над проектом, який реалізовуватиме Fujikura. Будівництво заводу на 1,5 тисячі робочих місць торік розпочала компанія UBC-group. Разом залучення інвестицій цих трьох компаній дасть можливість протягом 3 років створити у Вінниці 6 тисяч робочих місць. За словами В. Коровія, у місті виникне проблема з пошуком робочої сили, тому обласна влада вже тепер готується до цього й активно залучає навколишні райони, де надлишок робочих рук.