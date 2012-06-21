Рівненщина унікальна область: тут найвища не лише в Україні, а й у Європі народжуваність. «Якщо в інших областях школи, на жаль, зачиняють двері, тут, навпаки, зводять нові, і ми це підтримуватимемо», — сказала під час візиту на Рівненщину міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. І навела таку статистику. Якщо 2012 року середня народжуваність в Україні становила 11,4 на тисячу жителів, то на Рівненщині — 15,9. Це переважно Рокитнівський, Володимирецький та Сарненський райони. 2017-го дітей буде залучено до обов’язкової дошкільної підготовки, але місць у дитсадках не вистачає. 55 шкіл теж працюють у дві, а то й у дві з половиною зміни.
Державі належить зробити інвестиції в освіту в області. До цього спонукають і депутати обласної ради, які щойно ухвалили звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів із проханням передбачати кошти на спорудження дошкільних та шкільних закладів. Держава сповна виконала й навіть перевиконала свої зобов’язання у 2016 році, завдяки чому вдалося ввести в експлуатацію рекордну кількість шкіл та дитсадків.
«178 мільйонів гривень ми залучили на будівництво, з них 102 мільйони — кошти Державного фонду регіонального розвитку, — каже директор департаменту капітального будівництва Ярослав Мазярчук. — До речі, всі об’єкти визначає комісія, колегіальну роботу якої Кабмін визнав зразковою. Решта — кошти обласного та місцевих бюджетів».
Серед щойно зданих в експлуатацію — найбільша сільська школа в Україні у Тинному Сарненського району — на 1100 місць. На її завершення Кабмін навіть додав 3 мільйони гривень спеціальною постановою. Новосілля святкують і школярі з Глинного Рокитнівського району: саме це село б’є не лише українські, а й європейські рекорди народжуваності. Першу чергу нової надсучасної школи відкрили 2010-го, нині ж завершили третій та четвертий корпуси, де є просторий спортзал та їдальня. Завершують спорудження школи в Горбакові Гощанського району: його розпочали ще за СРСР, але тільки нінішній уряд надав для добудови 32 мільйони гривень. Будівельні крани працюють і в селі Пісків Костопільського району. Тут у полі звели нову школу: на початку 2017-го її офіційно здадуть в експлуатацію. Будівельники кажуть, це для них справа честі, адже саме ця сільська рада має найбільше посланців на сході України, троє з них поклали життя за нашу незалежність. На підході — школа в селі Шпанів Рівненського району, будівництво якої розпочали ще 1989-го, а першу чергу ввели в експлуатацію 2010 року. Тепер тут є модульний теплогенератор, власна станція очищення води, сучасні меблі. Нові школи в Корнині Рівненського, Велюні Дубровицького районів теж незабаром приймуть дітвору. А ще триває реконструкція дитсадків у селищі Гоща, Оржів, в місті Вараші.