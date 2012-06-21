Унікальну спеціалізовану школу-інтернат «Мала академія мистецтв» у селищі Підбуж на Львівщині започаткували 1992 року. Таких закладів в Україні два — ще один у столиці при академії мистецтв. Засновниками підбузької стали ректор Львівської національної академії мистецтв академік Емануїл Мисько та лауреат Шевченківської премії професор цієї академії скульптор Дмитро Крвавич. Створили її за участі держави для талановитих дітей із сільської місцевості Бойківщини та Гуцульщини.
До дня народження закладу в історико-краєзнавчому музеї «Дрогобиччина» відкрилася виставка авторитетного у мистецьких колах України та Європи викладача школи, учасника численних всеукраїнських і міжнародних виставок члена Національної спілки художників України Левка Микитича «Життя вирує». За 20 років педагог поставив на крило кількасот творчих особистостей, що стали викладачами художніх шкіл і вишів, відомими митцями.
Він каже, що завжди намагається підібрати особливий ключ до серця та індивідуальних здібностей кожного вихованця. За останні три роки його учні взяли участь і їх відзначено у 20 виставках та мистецьких конкурсах. У ювілейний для школи рік Левко Микитич готує спільну з вихованцями мистецьку виставку в музеях краю.
Директор школи відмінник освіти Валерій Вовк розповідає, що попри всі труднощі (довелося скоротити кількість художніх дисциплін і викладачів), «знаходимо за допомогою обласної держадміністрації та профільного департаменту кошти на проведення спільних для учнів і відомих в Україні художників пленери, збудували майстерні, їдальню, осучаснили опалювальну систему». Та й самого директора, вчителя фізики, творча атмосфера цієї незвичайної школи, справедливо названої Малою академією мистецтв, сподвигла стати ще й фотохудожником.
Ольга ЛОБАРЧУК
для «Урядового кур’єра»