На 68,7% від загального фінансового ресурсу Державного оборонного замовлення на 2021 рік взяло фінансових зобов’язань Міністерство оборони впродовж першого півріччя. Від початку 2021 року Збройні сили отримали понад 500 одиниць основних зразків озброєння та військової техніки. До війська також надійшло понад 3,3 мільйона одиниць продукції оборонного призначення.

«Виконання державного оборонного замовлення у 2021 році відбувається планово, без зривів. Дотримуємося політики запровадження прозорих і конкурентних процедур оборонних закупівель, — запевняє міністр оборони Андрій Таран. — Серед пріоритетів хочу відзначити ракетне озброєння, високоточну зброю, пілотовану та безпілотну авіацію, бронетехніку, кораблі, артилерію та боєприпаси».

Перевагу надають продукції вітчизняного оборонно-промислового комплексу, повідомляє пресслужба відомства. Така підтримка стратегічних підприємств забезпечує обороноздатність віиська та стіикість держави в умовах зброиноі агресіі Росіиськоі Федераціі.