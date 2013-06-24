Кейлогер (keylogger) – це програмне забезпечення, що реєструє різноманітні дії користувача пристрою. Наприклад, фіксує рух комп’ютерної миші, натискання кнопок клавіатури, створює скриншоти екрану тощо. Отже, це своєрідний «шпигун», зазначає Держспецзв'язку.

Кейлогери можуть використовуватися як санкціоновано, так і в зловмисних цілях. В останньому випадку хакери за допомогою кейлогера можуть заволодіти даними користувача, що були введені після встановлення програми. Зокрема, дістати доступ до логінів та паролів, номерів карток та інших важливих даних.

Кейлогер може бути як окремою програмою, так і частиною іншого ШПЗ. Наприклад, одна з відомих програм – Agent Tesla, про яку раніше повідомляла Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, – може виконувати функції кейлогера, викрадача інформації та є трояном віддаленого доступу.

Зауважимо також: кейлогером може бути не тільки програма, а й апаратний пристрій, який встановлюється за умови наявності фізичного доступу до потрібного комп’ютера.

Нагадаємо. Щоб убезпечити свій комп’ютер від шкідливого програмного забезпечення: