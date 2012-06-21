В освітян напружена й відповідальна пора: триває підготовка навчальних закладів до нового навчального року. На Черкащині, розповів директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Валерій Данилевський, необхідно підготувати 603 загальноосвітні заклади, 430 дошкільних, також професійно-технічні та вищі. Нині майже на 75% виконано поточні ремонти навчальних кабінетів, лабораторій, приміщень шкіл і дошкільних навчальних закладів. На завершальному етапі — оздоблювальні роботи з облаштування приміщень, де функціонуватиме нове обладнання кабінетів хімії, фізики, біології, LEGO. Більш як у 550 навчальних закладах області проведено ремонтно-профілактичні роботи власних теплопунктів. Інженерні служби районних відділів освіти співпрацюють з інспекцією Держенергонагляду щодо участі в оглядах об’єктів теплового господарства, ліквідації недоліків.
Капітальні ремонти, зазначив директор департаменту, уже виконано в 13 автономних котельнях. Внутрішні системи опалення, дахи й покрівлі відремонтовано в 30 закладах. У 27 здійснено реконструкцію, замінено інженерні мережі, проведено капремонти внутрішніх туалетів. У понад сотні закладів частково замінили віконні блоки на металопластикові. Утеплили фасади, відремонтували спортивні зали, їдальні, харчоблоки із заміною мереж водопостачання і каналізації. У кількох закладах встановлено твердопаливні котли. Однак, як вважають у департаменті освіти і науки, роботи з підготовки до опалювального періоду в районах, містах та об’єднаних територіальних громадах варто прискорити, щоб діти мали змогу навчатися в комфортних умовах.