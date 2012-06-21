У популярному виданні Nature Medicine опублікували матеріал, в якому розповідається про нове дослідження вчених з Королівського коледжу Лондона, Массачусетської лікарні загального профілю та медичної компанії ZOE. Так, команда вчених навчила штучний інтелект передбачати наявність коронавірусу без використання тестів.
Так, програма в якості «основи» використовує дані з програми COVID Symptom Study. Саме з її допомогою вона прогнозує зараження COVID-19 через порівняння симптомів людей і результатів традиційних тестів на коронавірус. За словами вчених, саме цей спосіб може виявитися вкрай ефективним у тих частинах планети, де доступ до більш традиційного тестування обмежений.
Крім цього вони припустили, що використання їх новітньої розробки здатне допомогти виявити тих, хто може бути заразним на ранніх етапах, зосередивши тим самим зусилля з відстеження та тестування там, де воно найбільше потрібно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»