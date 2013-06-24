На черговому засіданні Уряду схвалено проект Указу Президента України, відповідно до якого будуть призначені довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку. Про це повідомляє Урядовий портал.
Серед них доктори сільськогосподарських, біологічних, технічних, фізико-математичних та історичних наук.
Призначення Президентом України довічних державних стипендій видатним діячам науки сприятиме посиленню державної підтримки, стимулюванню творчої праці діячів науки, відзначенню їхніх видатних особистих досягнень.
Нагадаємо, презентовано Національний порталміжнародного науково-технічного співробітництва.