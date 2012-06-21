Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В Індії археологічна група провела дослідження в районі села Лауданкі і при огляді стародавнього храму Гейтсвар виявила скарбницю IX-XII століть нашої ери.

Як повідомляє NDTV, знахідку було виявлено в долині Ратначіра на території штату Бхубанешвар, приблизно в 40 кілометрах від однойменної столиці.

Команда з шести археологів по черзі оглядала стародавні пам'ятники, які вивчалися багато років назад. Роботи проводилися в рамках дослідницького проєкту «Відкрийте для себе втрачену спадщину».

Саме втрачену спадщину і вдалося виявити в селі Лауданкі, розташованої на дорозі Бхубанешвар-Пурі. Команда знайшла справжній скарб, який складається зі стародавніх храмових ідолів і барельєфів.

За словами Аніла Дхіра, який керував дослідницькою групою, близько двох десятків артефактів перебували під великою купою сміття в задній частині стародавнього храму. Більшу частину стародавніх ідолів вже вдалося ідентифікувати. Вони зображують різних богів, причому деякі фігури виконані в людський зріст. Особливий інтерес у вчених викликали статуя божества Манас, зображеного у вигляді кобри, і невелика латунна маска бога Шиви.

Остання є наймолодшою, а всі інші артефакти датовані періодом між IX-XII століттями нашої ери. До слова, місцеві жителі розповіли археологам, що ці ідоли були виявлені ще в 1999 році під час реставрації храму, яка проводилася під патронажем Державного департаменту археології.

Артефакти були підготовлені для транспортування в Державний музей. Однак на цей регіон несподівано обрушився суперциклон, що викликав повінь. Був затоплений і древній храм Гейтсвар. Так в 1999 році скарби були загублені вдруге. За словами Дхіра, з часом навіть офіційні посадові особи забули про цих ідолів. І тільки тепер з'ясувалося, що всі ці роки вони були поховані під купою сміття.