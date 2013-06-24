У вівторок відбудеться четвертий Diia Summit, на якому Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентує нові інноваційні та корисні держпослуги для українців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед них — зміна місця реєстрації як на порталі, так і в застосунку Дія. З минулого року ця послуга працювала як експериментальний проект, а також проходила бета-тестування.

«Зміна місця реєстрації — це дуже складна послуга, яка передбачає багато різних інтеграцій. Ми довго працювали над її запуском, усуваючи бюрократичні перешкоди. Але зараз готові запустити її для всіх. Вже завтра українці зможуть змінити своє місце проживання просто в кілька кліків у своєму телефоні або на порталі Дія. Без відвідувань ЦНАПів, військкоматів та тижнів очікувань», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших послуг в Україні, однак дуже складна та бюрократична. Тому кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше як мільйон людей живуть без реєстрації взагалі.

Команда Мінцифри змінила цю філософію. Минулого року був ухвалений законопроект, завдяки якому прописка стала декларативною. Тепер територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронній формі. Людина просто може вказати адресу, за якою фактично проживає, на порталі або у застосунку Дія та отримати підтвердження від власника житла. А чоловікам більше не треба буде додатково ходити до військкоматів, щоб змінити місце реєстрації. Достатньо тільки перевірити й за потреби зазначити дані про військовий облік в Дії. І все. Жодних черг, папірців до ID-картки та очікування паспорта з мокрою печаткою протягом декількох днів.

Онлайн-трансляція Diia Summit розпочнеться 8 лютого об 11:00.

Проект впроваджується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Урядом Швейцарії та реалізується за підтримки проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проект підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України, Міністерством оборони України та Міністерством юстиції України.