Першого дня серпня столична площа Зірок запалала ще двома яскравими вогнями: тут відкрили зірку пам’яті українського музиканта й композитора Кузьми Скрябіна та зірку на честь надпопулярного рок-гурту «Друга ріка».
«Не я повинна тут стояти і не я повинна сказати ці слова. Завжди, коли закінчувався концерт, Андрій казав «дякую, люди». Дякую, Андрійку, за те, що ти в наших серцях і душах. Дякуємо тобі за те, що ти нам дав надію і віру, і кожному дав право бути таким, як ти, і щоб кожен мав право на помилки. І був справжнім патріотом своєї країни. Робімо світ кращим, бережімо рідних і пам’ятаймо: коли ми підемо звідси, життя триватиме далі й залишиться тільки те, що ми тут залишимо. Дякую вам, люди, дякую за підтримку», — сказала під час відкриття дружина Кузьми Скрябіна і засновниця Фонду ім. Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук.
На заході були присутні музиканти гуртів «Скрябін» і «Друга ріка», акторка й телеведуча Яніна Соколова, звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко, співачка Руслана Лижичко, повідомляє Укрінформ.
Зірки цих гуртів стали 30-ю й 31-ю серед відкритих на київській площі Зірок. Проєкт існує з 2015 року, і свою зірку вже отримали актор і телеведучий Володимир Горянський, українська актриса театру і кіно Ада Роговцева, групи С.К.А.Й, ТНМК, The Maneken, український боксер, чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол, актор Богдан Ступка й художниця Марія Приймаченко.
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