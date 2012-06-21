Астрофізики з США Роджер Пенроуз, Андреа Гез і Рейнхард Генцель були удостоєні Нобелівської премії з фізики за внесок у вивчення надмасивних космічних об'єктів. А що означає відкриття американських учених для вивчення космічного простору?



Генсек Нобелівського комітету Йоран Хансон назвав це відкриття «розгадкою найтемніших таємниць космосу». І дійсно – темніше нікуди. Вчені були нагороджені за вивчення чорних дір, які через свою жахливу масу не випускають навіть світло, тільки поглинать його. Відкриття, за яке американці отримали Нобелівську премію – це значний крок у бік розуміння будови Всесвіту.



«З'ясувалося, що в природі існують цілі механізми, які відповідають за народження таких неймовірних небесних тіл, як чорні діри. Вони виникають у результаті нестримного стискання речовини під дією гравітації. Наприклад, при колапсі центральних ділянок зірок або величезних газових хмар», – кажуть астрофізики.



Чорні діри – це надзвичайно складні для вивчення об'єкти, так як ми практично не бачимо їх і реєструємо лише скупчення речовини навколо них. Іноді дуже важко визначити, що об'єкт, з яким доводиться мати справу, насправді є чорною дірою, а не чимось іншим, кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»