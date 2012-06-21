Територіальні центри соціального обслуговування міста Харкова почали доглядати невиліковно хворих людей вдома. Залежно від фізичного та психічного стану підопічних соціальні працівники організовують для них денний відпочинок, пересування в квартирі, спостереження за станом здоров’я тощо.
Зокрема, у територіальному центрі Немишлянського району міста послугу паліативного догляду надають уже майже рік. Як повідомила директор терцентру Тетяна Джурило, для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу невиліковно хворим, соцпрацівники навчалися на відповідних курсах та отримали сертифікати. Наразі терцентр надає послугу паліативного догляду вдома 51 особі.
Для цієї роботи у Харкові задіяли медичні установи та громадські організації. Заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що це якісно новий рівень надання допомоги паліативним хворим.
«Ми стільки років йшли до цього, коли створювали перший у місті хоспіс на 40 місць. Потім він розширювався, розвивався. 18 років тому ми почали роботу з громадськими організаціями, а зараз у мене – черга, бо у них багато ідей та проектів, які спрямовані на допомогу людям. Це дуже радує і свідчить про те, що в Харкові проблеми і потреби людей стоять на першому місці», – зазначила заступник міського голови.
Для обслуговування хворих у терцентрах є ходунки, інвалідні візки, палиці та протипролежневі матраци. Наразі вирішується питання про створення ліжкового фонду, так як є потреба в функціональних ліжках.
Самотнім людям, батькам дітей-інвалідів та пенсіонерам, послуга надається безкоштовно.