Apple планує транслювати презентацію iPhone 11 на YouTube сьгодні, 10 вересня. Раніше компанія показувала презентації тільки на своєму веб-сайті та в Twitter, The Verge.
Користувачі Windows 10 почали отримувати доступ до презентацій Apple ще в 2015 році завдяки браузеру Microsoft Edge. Також дивитися презентації в прямому ефірі на сайті корпорації можна в браузері Safari, а з минулого року в Chrome і Firefox.
Трансляція на YouTube значно збільшить кількість людей, які зможуть стежити за презентацією, відзначає видання.
Apple повинна представити три нові моделі iPhone. За словами людей, які бачили пристрої, всі три моделі як і раніше будуть мати порт Lightning. Вони також будуть оснащені чіпом Apple A13, відомим під кодовою назвою Cebu.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»