Православні християни східного обряду сьогодні відзначають одне із 12 найбільших православних свят - Преображення Господнє. У народі воно більш відоме як Яблучний Спас.

Свято щорічно відзначають 19 серпня. Саме в цей день, за біблійними переказами, Господь явив найближчим учням своє істинне Божественне єство. До цього його ніхто не бачив. Це мало зміцнити віру апостолів у годину випробувань.

Ісус узяв із собою трьох найближчих учнів Петра, Якова та Іоана на гору Фавор. Піднявшись на вершину, Христос почав молитися. Під час молитви апостоли побачили, як Ісус преобразився: лице його сяяло, мов сонце, а одяг став білосніжним.

На іконах Преображення Господнього в центрі зображується Ісус Христос, який стоїть на горі. По боках від нього - пророки, а біля підніжжя гори лежать долілиць апостоли.

Перед образом Преображення люди просять у Господа захисту від того, що може похитнути їхню віру, та додаткових сил.

В українських храмах сьогодні проводять святкову службу, прославляючи поєднання божества і людства в особі Ісуса Христа. Згодом освячують новий врожай, зокрема яблука, груші, сливи, виноград.

19 серпня День янгола відзначають власники імен Христина, Михайло та Макар. Незабудьте привітати зі святом причетних рідних та друзів.