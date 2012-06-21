Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
1 липня в Тернополі приспустили Державний прапор України на будівлях і спорудах усіх форм власності. В обласному центрі оголосили День жалоби. Місто сумує та прощається із молодшим сержантом 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» ЗСУ Іваном Дедюхом. 37-річний Герой загинув у зоні проведення операції об’єднаних сил 27 червня поблизу села Старогнатівка Донецької області. Він отримав множинні осколкові поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою. Був єдиним сином у матері. Українську землю обороняв з 2014 року.
Тернополяни, представники влади, друзі, бойові побратими, знайомі, рідні зібралися на центральному Театральному майдані, аби провести воїна в останню путь. «Іван був гарною людиною, справжнім солдатом, хорошим командиром, патріотом. Завжди рвався у бій», — зазначив, зокрема, на громадській панахиді сержант Валентин Озійчук. Владики Української греко-католицької церкви, Православної церкви України відправили поминальне Богослужіння. Уперше в обласному центрі прощання із загиблим Героєм відбулося за новим офіційним церемоніалом вшанування загиблих військових. Виставили почесну варту, в живий коридор вишикувалися військовослужбовці, провели ритуал передачі прапора сім’ї полеглого. Похоронили Івана Дедюха на Микулинецькому кладовищі в Тернополі.