Перше цього року сонячне затемнення – кільцеве сонячне затемнення 2021 року – відбудеться сьогодні. Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць переміщується між Сонцем і Землею і загороджує світло Сонця від попадання на Землю.

Затемнення, яке відбудеться в четвер, 10 червня, буде кільцевим. При кільцевому затемненні Сонце закрите не повністю, видно його тонку межу. Видима тонка межа називається «вогняним кільцем». За даними NASА, затемнення триватиме 3 хвилини і 51 секунду.

За даними Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), жителі Укрїни, Гренландії та Канади зможуть спостерігати вогняне кільце, в той час як в деяких частинах світу, таких як східна частина США і північна Аляска, буде спостерігатися часткове сонячне затемнення , тобто вогняне кільце не буде видно.

Аналогічним чином, тільки жителі деяких районів Індії, включаючи Ладакх і Аруначал-Прадеш, зможуть стати свідками затемнення.

Крім того, жителі більшої частини Канади, Північної Америки, Європи, Азії, Північної Африки і деяких країн Карибського басейну також стануть свідками часткового сонячного затемнення.

Вчені радять любителям неба не дивитися прямо на Сонце, так як це може завдати шкоди очам. Замість цього вони радять прийняти відповідні запобіжні заходи, щоб побачити небесне явище. Експерти кажуть, що любителям спостерігати за кільцевим сонячним затемненням 2021 року слід використовувати спеціальні окуляри для спостереження за Сонцем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»