Вчені США з університету Гарварда, що вивчають явища на Сонці, прийшли до резонансного висновку. На їхню думку, спалахи на цій зірці можуть бути провісниками апокаліпсису.
Гарвардські вчені помітили в своїх дослідженнях, що на Сонці спостерігається зникнення плям, повідомляють іноземні ЗМІ.
Це, на їхню думку, може свідчити про те, що температура зірки поступово знижується.
Що є причиною цього процесу, поки невідомо. Але фахівці переконані, що спалахи плазми на Сонці є однією з головних причин глобальних катаклізмів, що відбуваються на Землі. При цьому, терміни їх виникнення не можна передбачити. Відповідно, неможливо і своєчасно вжити заходів протидії цьому явищу. Втім, так вважають скептики. Інші вчені налаштовані більш оптимістично та заявляють, що життя на Землі продовжиться навіть у разі повного загасання Сонця. Щоправда, альтернативних джерел тепла, здатних замінити сонячну енергію, немає, і найближчим часом не передбачається. Якщо світило повністю згасне, вже через 12 годин після цього велика частина Землі покриється льодом.
Це призведе до швидкої загибелі рослин. За цим неминуче почнуть зникати і тварини. Оскільки енергія Сонця згодом може вичерпатися, людству потрібно задуматися над пошуком нових планет для проживання.