Кількість надзвичайно спекотних днів у році, коли температура досягає 50 градусів Цельсія, подвоїлася. Зараз такі періоди трапляються в більшій частині світу, створюючи безпрецедентні виклики для здоров’я людини та того, як ми живемо. Такого висновку дійшли автори глобального дослідження змін клімату, проведеного ВВС.

Так ось, загальна кількість днів із температурною планкою понад 50 градусів зростала з кожним десятиліттям, починаючи з 1980 року. У середньому між 1980 і 2009 роками такі температурні рекорди траплялися близько 14 днів на рік. У період з 2010 по 2019 рік — 26 днів. У той самий період температура 45 градусів і вище спостерігалася в середньому ще два тижні на рік. Така спека може бути смертельною для людей і природи, а також спричинити серйозні проблеми для будівель, доріг і енергосистем.

Температура понад 50 градусів спостерігається переважно в районах Близького Сходу та Перської затоки. Але після рекордних температур 48,8 градуса в Італії та 49,6 градуса в Канаді цього літа вчені попереджають, що вбивча спека докотиться й до інших країн, якщо людство не скоротить обсяги спалювання викопного палива. Саме ця причина, вважають вчені, слугує поясненням стрімкого потепління на планеті. Екологи та активісти закликають світових лідерів розробити плани невідкладних дій під час саміту ООН, який відбудеться в Глазго в листопаді. Як очікується, на саміті уряди країн-учасниць домовляться взяти на себе зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів, щоб обмежити зростання глобальної температури.