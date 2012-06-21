Уже незабаром у Полтавській області на базі 81 місцевої ради діятимуть 24 об’єднані територіальні громади: 2 міські, 6 селищних та 16 сільських. Найближчим часом буде створено Рокитянську й Великобагачанську ОТГ у Великобагачанському районі, Бутенківську — в Кобеляцькому. Також на перші вибори очікують Новогалещинська, Дмитрівська та Сенчанська територіальні громади в Лохвицькому районі.
Поступово люди переконуються, що об’єднання громад вигідне насамперед у фінансовому плані. Так, за 10 місяців минулого року доходи бюджетів із трансферами у 12 ОТГ, створених понад рік тому, збільшилися вчетверо. Про це під час апаратної наради в голови Полтавської облдержадміністрації повідомила директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко.
Згідно з її інформацією, усі ОТГ перевиконали планові показники. Основним джерелом наповнення став податок на доходи фізичних осіб. Об’єднання громад сприяло збільшенню власних доходів місцевих бюджетів удвічі. Також ОТГ отримали освітню, медичну та інфраструктурну субвенції. Протягом року реалізовано понад 110 проектів на 130 мільйонів гривень. Найбільше їх втілили в Омельницькій громаді Кременчуцького району.
На жаль, молодим громадам поки що бракує довгострокових інвестиційних проектів, які б збільшували їхні доходи в майбутньому. Запровадять в області й стратегічне планування соціально-економічного розвитку ОТГ.
Принагідно голова Полтавської ОДА Валерій Головко оголосив ще кілька завдань на цей рік. Головне з них стосується працевлаштування фахівців нинішніх райдержадміністрацій, які за рік перестануть існувати.
— На початку створення територіальних громад деякі адміністрації заважали об’єднанню й так спричиняли конфлікт з ОТГ. Тому тепер у громадах не хочуть брати на роботу працівників райдержадміністрацій. Проте там є висококласні фахівці, які можуть допомогти громадам, які відчувають кадровий голод. І це завдання головам райдержадміністрацій, які повинні брати активну участь у створенні об’єднаних територіальних громад і всіляко їм допомагати, — зазначив він.
Завдання для самого департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій на цей рік, за словами голови, — допомогти громадам сформувати чіткий план дій, що треба фінансувати та які проекти впроваджувати. І дати старт роботі агенції регіонального розвитку.