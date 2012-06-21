Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як відомо, Україна успішно реалізує плани співробітництва зі США щодо оновлення рухомого складу української залізниці. Одним з етапів реалізації цих планів стали перемовини Міністра інфраструктури України Владислава Криклія з виконуючим обов’язки заступника Міністра торгівлі США Джозефом Семсаром, що відбулися в онлайн-режимі. В обговоренні взяли участь представники профільного міністерства та Укрзалізниці, зокрема, заступник Міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, член правління Укрзалізниці Франтішек Буреш.
Під час розмови Владислав Криклій наголосив на важливості питання, яке слід вирішити за допомогою США. Адже, за словами міністра, старіння рухомого складу Укрзалізниці, як фізичне, так і моральне, є дуже гострою проблемою, зокрема щодо пасажирських перевезень. Нинішній технічний стан пасажирських вагонів не в стані забезпечити сучасну якість послуг з перевезення, належний рівень комфорту.
Для оновлення рухомого складу підготовлено інвестиційний проєкт, яким передбачається закупівля у США 40 тепловозів під державну гарантію. Наразі цей проект доопрацьовують фахівці транспортної галузі, на черзі –– оцінка економічної ефективності та державна експертиза, після цього –– погодження умов кредитування. Після проходження всіх цих етапів буде прийнято рішення про початок закупівель.