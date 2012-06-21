Базовим смартфоном у лінійці з трьох апаратів є iPhone 11 – наступник комерційно успішного iPhone XR. Як і його попередник, новий смартфон матиме такий же екран і 4 ГБ оперативної пам'яті. За якість селфі відповідає фронтальна камера в 12 Мп, а датчик Face ID має нахил, щоб розблокування телефону працювало під більш широкими кутами.
Одинадцята модель також отримала більш ємну батарею в 3110 мАг. На пристрої не реалізована функція 3D Touch і не підтримується Apple Pencil. На задній панелі смартфона розташований об'єктив 12-мегапіксельної камери.
Наступний у лінійці новобранців від Apple – iPhone 11 Pro. На відміну від попередньої моделі, цей смартфон має вже 6 ГБ оперативної пам'яті і спеціальну систему потрійної 12-мегапіксельної камери на задній панелі, яка виконана у формі неправильного трикутника.
Апарат підтримує Apple Pencil і може похвалитися батареєю ємністю в 3190 мАг. Дизайн телефону, за попередньою версією буде виконаний з матового скла.
«Найкрутішим» з представленого тріо стане iPhone 11 Pro Max. У його арсеналі покращений Face ID, 12 Мп на фронтальній камері, зворотна бездротова зарядка і підтримка Wi-Fi 6. Як і в середній версії, на старшій реалізовано функцію Apple Pencil і 6 ГБ оперативної пам'яті.
Ємність батареї становить 3500 мА, повідомляє портал gsmarena.com, уточнюючи, що вся наведена інформація заснована на неперевірених даних.
Очікується, що всі три смартфона будуть поставлятися в комплекті з адаптером живлення на 18 Вт, при цьому кабель буде висвітлюватися на кінці телефону.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»