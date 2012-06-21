В Apple планують повністю позбавити свої смартфони фізичних портів для зарядки, але в 2021 році цього не станеться. Таким прогнозом поділився аналітик Мінг-Чі Куо, повідомляє 9to5mac.

Роз'єм Lightning збережеться в майбутньому iPhone 13, але паралельно з ним в Купертіно планують активно розвивати технологію бездротової магнітної зарядки MagSafe. Повна відмова від проводів відбудеться у 2022 або 2023 роках.

Нове покоління iPhone матиме іншу надширококутну камеру, яка отримає функцію автофокусу. Pro-версіями дістануться вдосконалені сканери LiDAR і дисплеї LTPO з частотою оновлення картинки 120 Гц. Всім без винятку iPhone 13 дістанеться 5G-модем Qualcomm X60M.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»