Вже через шість років фонд Gateway Foundation обіцяє розкрити шлюзи орбітального готелю, розрахованого на щорічний прийом до сотні туристів.
Проєкт, розроблений архітектором Тімом Алаторре, натхненний концепцією «станції-бублика», яка була запропонована ще Костянтином Ціолковським, але популяризована в 1950-і Вернером фон Брауном, з ім'ям якого її частіше і пов'язують. Втім, ні за часів Ціолковського, ні пізніше людство не мало ресурсів і технологій, необхідних для влаштування на орбіті станції, здатної обертатися, створюючи на борту більш-менш комфортні умови мікрогравітації.
На думку Алаторре, нині все потрібне для цього є і «скоро подорож на орбіту Землі стане чимось на зразок морського круїзу або поїздки до Діснейленду». 190-метровий «бублик» Von Braun Space Station складатиметься з 24 напівнезалежних модулів. Більшість з них планується використовувати для проведення наукових і технічних експериментів, і лише частину здаватимуть космічним туристам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»