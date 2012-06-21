Американська технологічна компанія Apple випустить оновлення до iOS 15 для дуже старих iPhone, заснованих на однокристальній системі A9 2015 року. Про це пише видання The Verge.

Раніше прогнозувалося, що старі iPhone 6S, 6S Plus і iPhone SE першої генерації не отримають оновлення до нової операційної системи iOS 15, однак останні дані спростовують ці прогнози. Зазначені смартфони, незважаючи на свій поважний як для мобільної електроніки вік, все ж отримають апдейт.

Неймовірно, але iPhone 6S, 6S Plus і iPhone SE першого покоління продовжують отримувати оновлення ОС через шість років після виходу. Експерти відзначають, що це значний термін навіть для Apple, яка славиться тривалою підтримкою своїх продуктів. Цікаво, що деякі нові фічі, заявлені для анонсованої напередодні iOS 15, не будуть працювати на iPhone 6S – це обумовлено апаратними обмеженнями старого пристрою.

Нагадаємо, нова ОС для «яблучних» смартфонів вже доступна для бета-тесту після анонса на конференції для розробників WWDC 2021. iOS 15 отримала безліч нових функцій – зокрема, оновлену технологію FaceTime і режим «Фокусування». Реліз стабільної версії iOS 15 відбудеться прийдешньої осені – разом з виходом нового покоління смартфонів iPhone.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»