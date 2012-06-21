Майже чотирикілометрову кріпосну стіну було споруджено навколо стародавнього міста Ушмаль –розташованого на півострові Юкатан – для того, щоб захистити еліту майя від загарбників.
Побудована тисячі років тому, стіну було знайдено в 19 столітті, коли американський дослідник Джон Ллойд Стівенс опублікував креслення структури стіни у своїй книзі 1841 року «Інциденти подорожей Центральною Америкою, Чіапасом та Юкатаном», повідомляє La Jornada Maya .
З того часу стіні приділяли мало уваги, вона поступово зникала в густій рослинності навколишніх джунглів. Але нещодавно вчені вирішила реалізувати проект з метою відновлення стіни та дізнатися про неї більше.
Вчені помітили, що стіна, яка нагадує ті, що були знайдені в інших поселеннях майя, – також розділила суспільство міста Ушмаль на дві частини. На території, обгородженої стіною, проживала лише еліти міста, правляча верхівка, тоді як прості класи суспільства жили назовні, нічим не захищені від ворогів.
У стіні майя побудували 20 отворів для входу з укріплення, а також декілька резервуарів, які збирали дощову воду. Вчені кажуть, що частина будівництва стіни, здається, була поспішною, а це вказує на те, що деякі частини укріплення будувалися в умовах невідкладної загрози.
«Був час війни, ймовірно, з Чичен-Іца», – кажуть вчені, маючи на увазі ще одне важливе місто майя, розташоване більше ніж за 90 миль на схід від Ушмаля.
У 1996 році стародавнє місто було визнано об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, оскільки його решта споруд є одними з найкращих зразків мистецтва та архітектури пізніх майя.
У центрі майданчика знаходиться велична Піраміда Віщуна чи Мага, яка має висоту понад 130 футів. Також примітний Палац губернаторів, який нині перебуває у стадії реставрації, її планують завершити через п’ять місяців.
«Величні палаци майя в місті Ушмаль унікальні за своїм типом, оскільки вони були побудовані на різних рівнях, а їх фасади відрізняються кам'яною філігранкою, яка спокушає відвідувачів», – йдеться в повідомлені іспанського міжнародного інформаційного агентства EFE. У повідомленні також йдеться, що такі захисні стіни виявлені в поселеннях майя в Маяпані, Чичен-Іці та Тулумі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»