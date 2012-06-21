Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Виявлений у березні цього року на родовищі Глостершир (Англія) метеорит, вік якого становить 4,6 мільярда років, ймовірно, є частиною космічного сміття, що залишилося після народження Сонячної системи, і може містити відповіді на запитання про те, як зародилося життя на Землі. Таку думку висловили вчені з Університету Лафборо (Англія), які проводять його аналіз.

Разом з колегами з EAARO дослідники вивчають цей невеликий за розміром, але унікальний за значимістю, космічний камінь вугільного кольору, намагаючись визначити його структуру та склад і сподіваючись отримати відповіді на запитання про ранній Всесвіт, а може бути, і про наше земне походження.



Наразі вчені вже з'ясували, що цей зразок ніколи не піддавався сильним космічним зіткнень і не зазнавав теплових метаморфоз, які відчували інші стародавні космічні уламки. А це означає, що у вчених з'явилася рідкісна можливість вивчити шматочок нашого первозданного минулого.



Основна частина цього метеорита складається з мінералів і мінеральних включень, але склад значно відрізняється від всього, що можна знайти нині на Землі і навіть, як відзначають дослідники, він потенційно не схожий на будь-які інші знайдені метеорити. Більш того, за їхніми словами, метеорит, можливо, містить якусь раніше невідому хімію або фізичну структуру, ніколи раніше не зустрічалося в інших вивчених зразках.



Стародавня порода є рідкісним прикладом вуглецевого хондриту, типу метеорита, який часто містить біологічний матеріал. До цієї класифікації відносяться менше 5% метеоритів, що падають на Землю. При цьому наголошується, що ідентифікація органічних сполук підтримала б теорію про те, що ранні метеорити несли – будівельні блоки життя – що і стало основою для зародження життя на Землі.



Вчені відзначають, що на даному етапі дослідження їм вже вдалося багато чого довідатися, хоча фактично вони лише ледь торкнулися поверхні і потенціал для подальших досліджень просто величезний.