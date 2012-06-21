Нещодавно у Львові пройшов Міжнародний фестиваль класичних автомобілів «Леополіс Гран-прі». За інформацією прес-служби облдержадміністрації, в ньому взяли участь майже 200 екіпажів з нашої країни, а також з Польщі, Литви, Австрії, Італії, США, Словаччини, Естонії, Чехії. Україну представляли автолюбителі Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. Загалом на заході були представники 48 автоклубів України та Європи.
На фестивалі відбулися перегони старожитніх автомобілів. Були представлені й унікальні авто американського виробництва. Деякі з них випущено 1929 року.