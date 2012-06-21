Успішно виступили у столиці України артисти Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна. На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках за аншлагу вони показали три вистави замість запланованих двох, по закінченні яких глядачі стоячи вітали слобожанських майстрів сцени.
Як повідомив директор сумського театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, столичним шанувальникам Мельпомени гості запропонували казку «Лускунчик» Е. Т. А. Гофмана, постановник Роман Козак, і «Хто винен?» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталанна» (режисер-постановник Антон Меженін). Обидві роботи позначені новаторським пошуком і сучасним прочитанням класичних творів.За словами голови Національної спілки театральних діячів Богдана Струтинського, щепкінці продемонстрували високу сценічну майстерність, запропонувавши цікаві та непересічні ідеї й задуми. Загалом же,на переконання відомого театрального діяча, сумчани серед лідерів сценічного мистецтва в Україні, форпост національної культури й духовності. До слова, востаннє у Києві щепкінці виступали у 1984 році, коли привезли виставу «Вожак» Захарія Станку. І тоді, і тепер на сцені грала Євгенія Серебрякова — народна артистка Україна, одна з провідних актрис творчої трупи, яку знають тисячі шанувальників сценічного мистецтва. Цього року виповнюється півстоліття її роботи у колективі сумського театру. Незабаром слобожанські майстри сцени вирушають на гастролі до Львова і Полтави.