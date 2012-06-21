Про відкриття вчених Національного інституту превентивних археологічних досліджень Inrap повідомляє газета Le Figaro.

Доісторичну стоянку неандертальців знайшли біля берегів Сени в передмісті Парижа Кліші. Знайдені тут предмети, створені в леваллуазькій техніці обробки кременю, які датуються епохою середнього палеоліту між 350 тис. років і 45 тис. років до нашої ери.

Археологи знайшли стоянку під час перебудови Великого Парижа. Це перша неандертальська стоянка, знайдена після початку розкопок в XIX столітті у великих каменоломнях Кліші-Леваллуа, в північно-західному передмісті Парижа, де була вперше відкрита техніка Леваллуа.

За словами керівника розкопок Софі Клеман, унікальність знайденої стоянки полягає в тому, що вона існувала протягом дуже короткого періоду часу. Судячи з вигляду знайдених тут знарядь, у неандертальців виникла термінова необхідність виготовлення виробів з кременю. Досягнувши своєї мети, можливо, пов'язаних з обробленням добутих на полюванні туш тварин, вони покинули знаряддя на місці і пішли.

Вчені роблять висновок, що носії леваллуазької техніки настільки добре володіли нею, що могли дозволити собі швидко виготовити кілька знарядь безпосередньо на місці, а потім кинути їх. На думку Клеман, це говорить про відсутність у неандертальців логіки і поняття про рентабельність, які згодом стали характерними для сапієнсів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»