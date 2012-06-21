Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Студенти Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського втілюють різні волонтерські проєкти, серед яких і «Ведмедик-медик». Зокрема, цей формат зустрічі юнаків і дівчат з учнями шкіл слугує не лише задля розповіді про лікарський фах, а й будову людського організму та навіть допомоги багатьом діткам подолати боязнь при відвідуванні медзакладів.

Ось і цього разу шестикурсниця Юлія Бандрівська та четвертокурсники Дарина Шандрук і Дмитро Камінський організували пізнавальний урок для учнів першого класу третьої тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. Для заняття обрали форму гри. Хлопчики та дівчатка могли за допомогою фонендоскопа почути власне серце. Дізналися й про ліки та аптеки. Студенти також пояснили їм, яка різниця між, скажімо, піґулками й цукерками, між мікстурами та солодкою водою й навіть між аптекою та крамницею. Але чи не найбільше захоплення в школяриків викликало інтерактивне завдання «Щеплення ведмедика».

Примітно, що малюнки від першокласників тернопільських шкіл №3 і №15 будуть серед дарунків, які студенти медуніверситету передадуть з нагоди свята Святого Миколая мешканцям Петриківського обласного геріатричного пансіонату. В межах цієї доброчинної акції юнаки та дівчата, крім дитячих малюнків, передадуть людям золотого віку найнеобхідніші речі, а також продукти харчування.