Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області намагаються максимально ефективно використати літній час для підготовки спортивних об’єктів до нового навчального року.
Цьому сприяє розпорядження Кабінету Міністрів України No493 від 5 липня цього року, відповідно до якого область одержала субвенцію з державного бюджету в сумі понад 5,5 мільйона гривень на створення, ремонт і підготовку наявних спортивних комплексів.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, йдеться про стадіон Шосткинської ЗОШ I-III ступенів No11, футбольне поле Конотопської школи No13 та спортивну залу Великописарівської спеціалізованої школи I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу І. Середи, на які передбачено відповідно 2,580, 1968,4 мільйона та 984,7 тисячі гривень.
Зараз на цих трьох об’єктах ведуться роботи, аби школярі навчальних закладів мали всі умови для повноцінних занять фізичною культурою і спортом.