Так називається Міжнародний фестиваль класичної музики, який розпочинається в Сумах 14 жовтня і триватиме до початку листопада.
Як повідомив його головний організатор відомий органіст і музично-громадський діяч Орест Коваль, цьому масштабному культурно-мистецькому дійству уже 23 роки. Нинішньої осені у фестивалі візьмуть участь представники України, Польщі та Австрії, які запропонують шанувальникам класичної музики 7 повноформатних концертів, з яких 4 – благодійні.
Серед тих, хто представлятимуть свою творчість, відомі виконавці і колективи – Марек Топоровськи, Кирило Стеценко, Божена Корчинська, Бернгард Гофштьоттер, камерний ансамбль Praht-Ensemble та інші.